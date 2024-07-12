В России ответили на слова Трампа о начале конфликта на Украине

Депутат Журова: Трамп может поспособствовать мирному урегулированию на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на слова экс-главы США и кандидата в президенты страны Дональда Трампа о неправильности начала конфликта на Украине. Депутат заявила «Ленте.ру», что Трамп может поспособствовать процессу мирного урегулирования конфликта.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине не следовало начинать. «Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться», — написал Трамп в соцсети Truth Social, реагируя на пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором тот рассказал об обсуждениях с Трампом всех способов достижения мира.

«Если Трамп будет способствовать тому, что Украина примет наши условия, и конфликт закончится, то он войдет в историю. Если же он будет продолжать финансировать поставку оружия, это будет дальше способствовать тому, чтобы началась третья мировая война», — сказала Журова.

При этом депутат не исключила, что в дальнейшем Трамп будет способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.

Не мы же начинали этот конфликт, не Россия, а Украина — против своих граждан, которые попросили нас о помощи Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Орбан и Трамп встретились во Флориде после саммита НАТО, состоявшегося в Вашингтоне. Политики обсудили урегулирование украинского конфликта. Венгерский премьер заявил, что Трамп в случае переизбрания «решит эту проблему», что, по словам Орбана, является «хорошей новостью». Свою встречу с бывшим американским лидером Орбан назвал «миссией мира».