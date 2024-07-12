В ООН предрекли пик численности населения Земли

ООН: численность населения планеты достигнет пика к 2084 году

Численность населения Земли достигнет максимума к 2084 году. Такой прогноз в своем докладе огласили специалисты департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ООН).

Как предрекают аналитики, через 60 лет население планеты будет насчитывать 10,3 миллиарда человек. К концу века, однако, пиковые значения вновь спадут — на 200 миллионов человек. Таким образом, прогноз 2022 года был немного сглажен — прежде утверждалось, что численность жителей Земли не убавится вплоть до 2100 года. «Демографический ландшафт значительно изменился. В некоторых странах уровень рождаемости сейчас даже ниже, чем предполагалось ранее, и мы также наблюдаем немного более быстрое снижение в некоторых регионах с высокой рождаемостью», — цитирует Financial Times (FT) заместителя генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа.

Женщины во всем мире стали рожать в среднем на одного ребенка меньше, чем в 1990 году, и эта тенденция лишь усиливается, говорится в докладе организации. Уже сегодня уровень живорождений характеризуется как «сверхнизкий». Граждане предпочитают заводить меньше детей по мере того, как страна богатеет: ввиду этого население Китая к концу столетия может снизиться вдвое — с 1,4 млрд до 639 млн человек.

В то же время европейцев к этому сроку может стать меньше на 21 процент — ни один другой континент не потеряет к новому веку столько населения. При этом к 2079 году пожилых жителей может оказаться больше, чем несовершеннолетних. «Если медицина и медицинская наука не смогут справиться с болезнями пожилых людей, у нас будет много недееспособных пожилых людей и все меньше молодых людей, которые могли бы за ними ухаживать, и это станет очень трудным», — отмечает профессор Лондонской школы экономики Чарльз Гудхарт.

В марте падения численности жителей планеты спрогнозировал и научный журнал Lancet. Население пойдет на убыль уже в ближайшие десятилетия, причем впервые с пандемии чумы, вспыхнувшей в XIV веке.