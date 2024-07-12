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17:56, 12 июля 2024Мир

В Германии заявили об отсутствии доказательств по делу о покушении на главу Rheinmetall

Spiegel: доказательств для арестов по делу о покушении на главу Rheinmetall нет

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Доказательств для арестов по делу о покушении на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера нет. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

По данным сотрудников западных спецслужб, готовившие покушения якобы могли быть российскими агентами, нанятыми специально для выполнения какого-либо задания, однако полученной информации для задержания подозреваемых было недостаточно.

Источники издания отмечают, что возможные подозреваемые в причастности к планированию покушения на Паппергера родом из стран бывшего СССР, один из них является россиянином.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о якобы имевшемся плане покушения на генерального директора Rheinmetall, являющегося крупным поставщиком оружия Украине. Дополнительно отмечается, что за данным планом якобы могла стоять Россия. Однако никаких доказательств данного предположения приведено не было.

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      Семен Александров
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