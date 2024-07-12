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13:11, 12 июля 2024Мир

В Кремле ответили на просьбу оценить шансы на выдвижение Байдена на выборы

Песков отказался оценивать шансы Байдена быть выдвинутым на выборы в США

Фото: Nathan Howard / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценивать влияние оговорок президента США Джо Байдена на его шансы быть выдвинутым на предстоящие выборы от Демократической партии. Его слова приводит ТАСС.

«Давайте американские избиратели будут определять шансы кандидатов», — заявил представитель Кремля, отвечая на просьбу журналистов оценить шансы на выдвижение кандидатуры Байдена от демократов.

Ранее стало известно, что в Демократической партии воцарил хаос после провального выступления Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер назвал свое выступление на дебатах плохим эпизодом, а не отражением общего состояния.

11 июля сенатор от американского штата Вермонт Питер Уэлч призвал американского лидера Джо Байдена выйти из президентской гонки, став первым демократом, который сделал это публично.

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      Лина Пивоварова
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