Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:12, 12 июля 2024Бывший СССР

В МИД прокомментировали ядерную доктрину России

Рябков: опыт СВО показал слишком общие формулировки ядерной доктрины России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Опыт СВО показал, что ядерная доктрина России содержит слишком общие формулировки. Об этом заявил замглавы МИД страны Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Опыт проведения СВО показал среди прочего недостаточность слишком заобщенных, слишком генерализированных формулировок, которые заложены в наши базовые доктринальные документы в ядерной сфере», — сказал он.

Днем ранее, 11 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России ведутся дискуссии по коррекции ядерной доктрины. Он подчеркнул, что пересмотр подходов к применению ядерного оружия не является единственным способом сдерживания.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты подробности о родителях 16 освобожденных из квартиры садистов детей

      Археологи нашли «ненькин батог» из моржовой кости и разорванное тысячелетнее послание

      Суд арестовал двух зампредов правительства Ивановской области

      Названы семь мест для отдыха в горах в России

      В Европе рассказали о пятнадцатикратных требованиях Зеленского помочь Украине

      iPhone с большим экраном подешевел в России

      Стало известно о наступлении ВС России на времевском направлении

      В МИД прокомментировали ядерную доктрину России

      В Одесской области военком набросился на женщину и инвалида-колясочника

      Япония заявила России протест из-за визита на спорные территории

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше