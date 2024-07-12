В МИД прокомментировали ядерную доктрину России

Рябков: опыт СВО показал слишком общие формулировки ядерной доктрины России

Опыт СВО показал, что ядерная доктрина России содержит слишком общие формулировки. Об этом заявил замглавы МИД страны Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Опыт проведения СВО показал среди прочего недостаточность слишком заобщенных, слишком генерализированных формулировок, которые заложены в наши базовые доктринальные документы в ядерной сфере», — сказал он.

Днем ранее, 11 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России ведутся дискуссии по коррекции ядерной доктрины. Он подчеркнул, что пересмотр подходов к применению ядерного оружия не является единственным способом сдерживания.