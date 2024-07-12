В российских школах появится преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины

В России появится преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины

В российских школах появится должность преподавателя-организатора основ безопасности и защиты Родины. Об этом со ссылкой на постановление правительства страны сообщает РИА Новости.

«Слова "Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности" заменить словами "Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины"», — говорится в документе.

Отмечается, что постановление вступает в силу 1 сентября 2024 года. Новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины», ранее называвшийся «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), также начнут преподавать в школах с 1 сентября текущего года.

В новом предмете будет более широкий курс начальной военной подготовки, а также правила оказания первой помощи и действия при различных катастрофах.

В 2024 году в российских школах произошел ряд нововведений. В частности для учащихся ввели начальную военную подготовку и преподавание одиннадцатиклассникам истории по новому учебнику, а также разрешили в обязательном порядке привлекать учеников к общественно полезной трудовой деятельности.