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12:08, 12 июля 2024Экономика

В российском городе мужчины подрались из-за клопов и тараканов

В Нижнем Новгороде мужчины поссорились из-за клопов и тараканов

В Нижнем Новгороде мужчина напал на соседа, обвинив его в заражении квартиры клопами и тараканами. Видео с конфликтом опубликовало сообщество «Верхние Печеры.Нижний Новгорд» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 10 июля у подъезда дома №3 на улице Германа Лопатина. Один из мужчин обвинил приятеля в нашествии вредителей в свою квартиру. Его оппонент отрицал обвинения, после чего ударил соседа кулаком по голове. Пострадавший упал на асфальт. После к конфликту присоединился другой мужчина — он предложил нападавшему подраться с ним.

Ранее житель Таганрога решил подключиться к соседской электросети после того, как у него отключили электричество за долги. После электричество отключили и соседу, поскольку у того накопился долг по счетам более 100 тысяч рублей.

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      Мария Черкасова
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