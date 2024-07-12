В российском городе мужчины подрались из-за клопов и тараканов

В Нижнем Новгороде мужчины поссорились из-за клопов и тараканов

В Нижнем Новгороде мужчина напал на соседа, обвинив его в заражении квартиры клопами и тараканами. Видео с конфликтом опубликовало сообщество «Верхние Печеры.Нижний Новгорд» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 10 июля у подъезда дома №3 на улице Германа Лопатина. Один из мужчин обвинил приятеля в нашествии вредителей в свою квартиру. Его оппонент отрицал обвинения, после чего ударил соседа кулаком по голове. Пострадавший упал на асфальт. После к конфликту присоединился другой мужчина — он предложил нападавшему подраться с ним.

Ранее житель Таганрога решил подключиться к соседской электросети после того, как у него отключили электричество за долги. После электричество отключили и соседу, поскольку у того накопился долг по счетам более 100 тысяч рублей.