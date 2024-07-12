В Совфеде призвали не обманываться словами Байдена об ударах ВСУ по России

Сенатор Долгов: не стоит обманываться словами Байдена о бессмысленности ударов

Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что не стоит обманываться словами президента США Джо Байдена о бессмысленности ударов Украины по территории России. Он подчеркнул, что Запад уже давно всячески помогает Киеву.

«Все разрешения уже даны, а оружие продолжает поставляться. Более того, свои позиции Запад обозначил на саммите НАТО, поэтому "словесная эквилибристика" Белого дома не должна вводить нас в заблуждение — американцы, британцы и французы напрямую участвуют в конфликте», — подчеркнул сенатор.

Долгов отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут самостоятельно использовать поставляемое западное вооружение, поэтому этим занимаются иностранцы. Кроме того, НАТО поставляет ВСУ разведданные. «Мы понимаем, что обстрелы российских территорий уже сейчас ведутся не старым советским оружием, поэтому усыпить бдительность Москвы у них не получится», — подчеркнул он.

Сенатор допустил, что заявления о бессмысленности ударов в Вашингтоне делают из-за того, что в США давно нет единой точки зрения относительно поддержки Украины, поэтому Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию. В то же время Долгов уверен, что изменения позиции США ждать не стоит, пока Байден находится у власти.

Ранее Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО заявил, что гипотетические атаки, в том числе на Москву, не имеют смысла, даже если Вашингтон разрешит украинскому президенту Владимиру Зеленскому совершать их.