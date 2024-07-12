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20:28, 12 июля 2024Забота о себе

Врач рассказал об изменениях речи на ранних стадиях деменции

Психолог Сванепул: люди с деменцией могут неуместно шутить и быть замкнутыми

Фото: Federico Burgalassi / Unsplash

Некоторые изменения в речи и манере себя вести в обществе могут свидетельствовать о ранней стадии деменции. Об этом рассказал клинический психолог, специалист по здоровью мозга Хенк Сванепул изданию Daily Mail.

Врач уточнил, что существует несколько видов деменции. Один из них — лобно-височная. По его словам, этот вариант заболевания часто начинает развиваться раньше других, в возрасте 45-65 лет. На ранних стадиях пациенты с этим диагнозом, говорит Сванепул, могут неуместно шутить, говорить вещи, из-за которых будут казаться окружающим бесчувственными и лишенными сострадания. Кроме того, психолог отметил, что они становятся замкнутыми и им неуютно в компании других людей.

«Причина такого поведения заключается в том, что из-за деменции утрачивается способность распознавать и понимать эмоции, возникающие при социальном взаимодействии», — объяснил психолог. Он добавил, что заболевание также сопровождается физическими проявлениями: движения становятся медленными, появляются трудности с глотанием и недержание мочи. Дальнейшее постепенное ухудшение физических и умственных симптомов приводит к необходимости постоянного ухода за пациентом, заключил психолог.

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      Екатерина Улитина
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