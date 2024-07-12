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15:11, 12 июля 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали дом со своими сослуживцами

Украинский солдат рассказал об атаке ВСУ по дому, в котором он прятался

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Бронетранспортер (БТР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелял дом, в котором находилось трое украинских военных, ожидавших эвакуации. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Вадим Демчинский, его слова передает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

После мобилизации Демчинскому обещали, что он будет рыть окопы в Харьковской области, но вместо этого его отправили на передовую. При выполнении боевого задания его группа попала под обстрел, вместе с двумя сослуживцами он спрятался в доме.

Военные двое суток ожидали помощи от своих командиров. Их «кормили обещаниями», после чего отправили к дому БТР, который, вместо того чтобы спасти солдат, открыл огонь по зданию. Двое военнослужащих получили ранения.

После этого Демчинский с сослуживцами сдались в плен.

Ранее солдат ВСУ Вячеслав Задорин рассказал о сдаче в плен после насильственной мобилизации. По его словам, он проходил боевую подготовку всего 11 дней.

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      Илья Таксюр
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