Украинский солдат рассказал об атаке ВСУ по дому, в котором он прятался

Бронетранспортер (БТР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелял дом, в котором находилось трое украинских военных, ожидавших эвакуации. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Вадим Демчинский, его слова передает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

После мобилизации Демчинскому обещали, что он будет рыть окопы в Харьковской области, но вместо этого его отправили на передовую. При выполнении боевого задания его группа попала под обстрел, вместе с двумя сослуживцами он спрятался в доме.

Военные двое суток ожидали помощи от своих командиров. Их «кормили обещаниями», после чего отправили к дому БТР, который, вместо того чтобы спасти солдат, открыл огонь по зданию. Двое военнослужащих получили ранения.

После этого Демчинский с сослуживцами сдались в плен.

Ранее солдат ВСУ Вячеслав Задорин рассказал о сдаче в плен после насильственной мобилизации. По его словам, он проходил боевую подготовку всего 11 дней.