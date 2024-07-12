Выгнавшего москвичку из вагона метро лысого россиянина оштрафовали на тысячу рублей

Суд оштрафовал выгнавшего блогершу из метро экс-сотрудника МВД на тысячу рублей

Суд признал виновным россиянина, который выгнал певицу и блогершу Анастасию Ермак из вагона метро из-за короткой прически, и оштрафовал его на одну тысячу рублей. Об этом сообщает Baza.

Также на 40-летнего экс-сотрудника МВД Владимира Сафонова составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). При этом уточняется, что мужчина извиняться перед москвичкой не намерен. Ему стыдно лишь перед пассажирами, перед которыми он нецензурно выражался.

Об инциденте в столичной подземке стало известно 10 июля. Ермак вместе с другом села в вагон на станции «Сокольники». За ними зашел неизвестный лысый мужчина, который начал снимать девушку на видео, а также спросил, какой она национальности. После того как исполнительница ответила, что она русская, незнакомец стал ее оскорблять.

Позже появились подробности о личности нападавшего. Уточнялось, что в настоящее время Сафонов числится безработным. Кроме того, некоторое время назад он начал судиться с бывшей женой за сына и настраивал его против матери.