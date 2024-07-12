Юристы назвали незаконными рейды против безбилетников в Москве

RTVI: ограничение свободы при проверках можно оспорить как незаконное

Юристы назвали незаконными рейды против безбилетников в московских автобусах. Слова экспертов приводит RTVI в Telegram.

Ранее у столичной станции метро «Выхино» контролеры в присутствии сотрудников полиции провели рейды против безбилетников на некоторых автобусных маршрутах. При этом пассажиры не могли выйти на остановке, безбилетников сажали в спецавтобус и составляли административные материалы.

Руководитель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов, а также адвокат и правозащитник Михаил Салкин рассказали RTVI, что ограничение свободы пассажиров в ходе подобных проверок можно оспорить как незаконное.

«Любое удержание человека должно быть оформлено специальным протоколом. Если сотрудник полиции его не оформил и удерживает человека, то он злоупотребляет своими должностными полномочиями», — подчеркнул Карабанов.

Ранее в Екатеринбурге безбилетник напал и избил водителя и кондуктора троллейбуса.