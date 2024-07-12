Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:36, 12 июля 2024Из жизни

Женщину заподозрили в одержимости духами из-за поедания сырой свинины

В Таиланде медиума, съевшего сырое мясо, заподозрили в одержимости

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде деревенские жители заподозрили пожилую женщину в одержимости злыми духами после того, как она во время ритуала съела сырое мясо. Об этом пишет The Thaiger.

Каждый год в святилище медиумов бабушки Са-ард и дедушки Пиа проводят церемонию, на которой делают подношения духам и раздают милостыню монахам. Во время последнего подобного ритуала 80-летняя бабушка Са-ард принялась есть сырую свинину.

Присутствующие на церемонии приняли поедание сырого мяса за знак того, что в пожилую женщину вселился голодный дух, и испугались. Они рассказали журналистам, что пытались узнать у духа его происхождение, но тот молчал, обращая внимание только на еду. «Даже если я не вижу духов, я верю в святилище», — объяснил свой страх очевидец, снявший произошедшее на камеру.

Материалы по теме:
«Казалось, что у меня удлиняется лоб» Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
«Казалось, что у меня удлиняется лоб»Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
29 сентября 2021
Все от лукавого Знаменитый экзорцист 30 лет изгонял бесов и помог тысячам людей. Ему не верят до сих пор
Все от лукавогоЗнаменитый экзорцист 30 лет изгонял бесов и помог тысячам людей. Ему не верят до сих пор
2 мая 2020

Один из жителей деревни подчеркнул, что их святилищу больше 100 лет. Сюда, по его словам, приходят молиться об успехах в работе и личной жизни.

Ранее сообщалось, что на Мальдивах министра окружающей среды, изменения климата и энергетики обвинили в попытке заколдовать президента. Женщину арестовали, подробности дела не разглашаются.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет Sukhoi Superjet-100 разбился в Подмосковье. Его только что отремонтировали

      Путин подписал закон о повышении налога на прибыль компаний

      Названы самые популярные места для рыбалки в России

      В ФРГ рассказали о сокрытии властями подробностей подрыва «Северных потоков»

      Правнучку летчика Чкалова признали иноагентом

      Фонд Джона Смита внесли в реестр нежелательных организаций в России

      В Германии заявили об отсутствии доказательств по делу о покушении на главу Rheinmetall

      Путин одобрил поправки в закон о бюджете

      Названо условие для открытия границы между Финляндией и Россией

      Туктамышева назвала комфортную для жизни сумму в месяц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше