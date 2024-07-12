Зоопарк стал кормить животных «леденцами из крови»

В США амурских тигров из зоопарка стали кормить мороженым из крови

Зоопарк в США выбрал необычные методы, чтобы спасти животных от жары. Об этом пишет KSN.

Вольеры в зоопарке в Денвере, штат Колорадо, оснащены кондиционерами, однако многие звери предпочитают свежий воздух. В результате сотрудникам зоопарка приходится искать креативные способы помочь животным перенести жаркую погоду.

Для части животных в вольерах установлены вентиляторы, распылители с водой, а также емкости со льдом. Однако в случае с амурскими тиграми, которые привыкли к более холодному климату, этого недостаточно. Поэтому смотрители кормят их замороженными мясными «леденцами» и «мороженым» из крови.

Ранее сообщалось, что китайский зоопарк решил отказаться от диеты, подобранной для страдающего от избыточного веса леопарда, из-за его возраста. По мнению специалистов, диета не помогала хищнику, а лишь провоцировала стресс.