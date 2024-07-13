В Москве арестовали называющую себя «самой богатой ученицей Кийосаки бизнес-коуча

Хорошевский суд Москвы отправил бизнес-коуча Закхайм в СИЗО за мошенничество

Хорошевский районный суд Москвы арестовал гражданку Нидерландов и Израиля, бизнес-коуча Наталью Закхайм. Ее обвиняют в мошенничестве, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 18 суток, до 29 августа 2024 года. Вместе с на тот же срок в СИЗО отправлены ее муж Андрей Краснов, а также сообщница Любовь Струлева. Как считает следствие, Закхайм, выпустившая книгу «Тайна денег. Книга самой богатой ученицы Кийосаки», совместно с другими фигурантами создала организованную преступную группу, чтобы под видом бизнес-курсов по инвестированию выкачивать деньги из доверчивых клиентов. Полученные денежные средства использовали по своему усмотрению.

В прошлом году в Москве был задержан другой бизнес-коуч — блогер Аяз Шабутдинов. По данным следствия, Шабутдинов использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг. В его деле насчитывается 73 эпизода мошенничества.