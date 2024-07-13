В России пройдет эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке

Правительство проведет эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке

Правительство России эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке. Соответствующее постановление разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Эксперимент пройдет с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года. В программу войдут не более 90 чиновников в возрасте до 35 лет, а также занимающие должность не менее одного года. Постановление вступит в силу 15 июля.

2 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что власти намерены изменить условия по покупке жилья. «Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса», — сказал чиновник.