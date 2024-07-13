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22:54, 13 июля 2024Экономика

В России пройдет эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке

Правительство проведет эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Правительство России эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке. Соответствующее постановление разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Эксперимент пройдет с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года. В программу войдут не более 90 чиновников в возрасте до 35 лет, а также занимающие должность не менее одного года. Постановление вступит в силу 15 июля.

2 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что власти намерены изменить условия по покупке жилья. «Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса», — сказал чиновник.

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      Евгений Силаев
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