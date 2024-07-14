Боец UFC после победы на турнире поддержал Трампа

Боец UFC Эван Элдер после победы на турнире поддержал Дональда Трампа

Боец смешанного стиля (ММА) Эван Элдер поддержал бывшего лидера США Дональда Трампа после покушения. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я слышал, что они только что пытались застрелить моего Трампа. Я рад, что с ним все хорошо. Да здравствует Трамп!» — заявил американец.

Эти слова спортсмен произнес после победы на турнире UFC on ESPN 59, который прошел в ночь на воскресенье, 14 июля. Элдер победил соотечественника Дарриуса Флауэрса, который сдался во втором раунде.

О стрельбе на митинге стало известно 13 июля. Нападение произошло, когда Трамп говорил о своем сопернике Джо Байдене. Стрелка ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.