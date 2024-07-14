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11:20, 14 июля 2024Спорт

Боец UFC после победы на турнире поддержал Трампа

Боец UFC Эван Элдер после победы на турнире поддержал Дональда Трампа
Эван Элдер

Эван Элдер. Фото: Ron Chenoy / Reuters

Боец смешанного стиля (ММА) Эван Элдер поддержал бывшего лидера США Дональда Трампа после покушения. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я слышал, что они только что пытались застрелить моего Трампа. Я рад, что с ним все хорошо. Да здравствует Трамп!» — заявил американец.

Эти слова спортсмен произнес после победы на турнире UFC on ESPN 59, который прошел в ночь на воскресенье, 14 июля. Элдер победил соотечественника Дарриуса Флауэрса, который сдался во втором раунде.

О стрельбе на митинге стало известно 13 июля. Нападение произошло, когда Трамп говорил о своем сопернике Джо Байдене. Стрелка ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

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      Алексей Гусев
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