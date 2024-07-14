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14:34, 14 июля 2024Мир

Информацию об отказе усилить охрану Трампу на митинге проверят

Палата США проверит информацию об отказе усилить охрану Трампу на митинге

Фото: Evan Vucci / AP

Комитет Палаты представителей США по внутренней безопасности проверит информацию об отказе усилить охрану бывшему американскому лидеру Дональду Трампу на митинге. Об этом сообщает Fox News.

Глава комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер заявил, что 22 июля пройдет встреча с участием директора секретной службы США Кимберли Читла. Кроме того, отмечается, что комитет проведет собственное расследование по факту произошедшей стрельбы.

Ранее участники митинга пожаловались на безразличие со стороны службы безопасности. Эрин, которая стала очевидцем стрельбы, рассказала журналистам, что сотрудники охраны бросили на сцену к раненому политику после четырех хлопков. В это же время рядом с ней истекал кровью один из зрителей.

О стрельбе на митинге стало известно 13 июля. Нападение произошло, когда Трамп говорил о своем сопернике Джо Байдене. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

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      Мария Винар
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