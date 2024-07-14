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16:20, 14 июля 2024Моя страна

Лариса Долина решила приехать в Челябинск

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Народная артистка России Лариса Долина приехала в Челябинск ради фестиваля классической музыки «Курчатов фест». Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Известно, что певица выступила под аккомпанемент пианиста Олега Аккуратова. Праздничные мероприятия проходили на площади Науки. Помимо Долиной, в фестивале приняли участие и другие звезды российской эстрады и мировой оперы, в том числе Государственный симфонический оркестр Челябинской области.

Согласно материалу, фестиваль проводится при поддержке губернатора Челябинской области.

Ранее житель Челябинска создал гигантскую икону на фестивале творчества инвалидов. Алексей Вертенов потратил на ее создание более 10 лет. Высота иконы из пластика составляет свыше трех метров, она состоит из 45 тысяч деталей. Он также подал заявку в книгу рекордов.

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      Карина Черных
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