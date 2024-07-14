Лариса Долина решила приехать в Челябинск

Народная артистка России Лариса Долина приехала в Челябинск ради фестиваля классической музыки «Курчатов фест». Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Известно, что певица выступила под аккомпанемент пианиста Олега Аккуратова. Праздничные мероприятия проходили на площади Науки. Помимо Долиной, в фестивале приняли участие и другие звезды российской эстрады и мировой оперы, в том числе Государственный симфонический оркестр Челябинской области.

Согласно материалу, фестиваль проводится при поддержке губернатора Челябинской области.

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