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17:58, 14 июля 2024Мир

Матвиенко напомнила об отсутствии у Германии права на размещение ракет США

Матвиенко заявила об отсутствии у Германии права на размещение у себя ракет США

Фото: Frank Augstein / AP

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Германия по договору после Второй мировой войны не имеет права размещать американские ракеты большой дальности на своей территории. Ее интервью в воскресенье, 14 июля, в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

По словам председателя Совета Федерации, в документах послевоенного времени зафиксировано, что у Германии нет права на размещение на своей территории ракет США большой дальности. Матвиенко отметила, что планы США о размещении своих ракет на территории Германии недопустимы, она выразила надежду на то, что этого не случится, поскольку все понимают, что ответ Москвы будет жестким.

Ранее стало известно, что США намерены начать развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году.

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      Владимир Седов
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