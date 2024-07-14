На Украине бойцов «Азовa» привлекут к подготовке учителей

Бойцов «Азовa» привлекут к подготовке учителей по стандартам НАТО

Бойцов бригады «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) привлекут к подготовке учителей по стандартам Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщило издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что они будут готовить педагогов по предмету «Защита Украины».

«Задача тренеров: оживить устаревшую программу курса и сделать его интересным и полезным для школьников.

Тренеры передадут полученные знания своим подопечным уже во время преподавания», — рассказали представители бригады.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к пожизненному заключению командира минометной батареи батальона «Азов» майора Арсена Дмытрыка за жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов. Приговор вынесен заочно, так как преступник скрылся от органов российского следствия. Он объявлен в международный розыск.