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00:00, 14 июля 2024Бывший СССР

На Украине бойцов «Азовa» привлекут к подготовке учителей

Бойцов «Азовa» привлекут к подготовке учителей по стандартам НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Бойцов бригады «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) привлекут к подготовке учителей по стандартам Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщило издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что они будут готовить педагогов по предмету «Защита Украины».

«Задача тренеров: оживить устаревшую программу курса и сделать его интересным и полезным для школьников.
Тренеры передадут полученные знания своим подопечным уже во время преподавания», — рассказали представители бригады.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к пожизненному заключению командира минометной батареи батальона «Азов» майора Арсена Дмытрыка за жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов. Приговор вынесен заочно, так как преступник скрылся от органов российского следствия. Он объявлен в международный розыск.

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      Евгений Силаев
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