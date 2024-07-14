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16:26, 14 июля 2024Интернет и СМИ

На Западе призвали благодарить Путина за ответ на провокации США

Дотком: миру нужно благодарить Путина и Си за разумный ответ на провокации США
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Alexei Maishev / Sputnik / Reuters

Люди всего мира должны благодарить российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за разумный ответ на организованные США провокации в адрес России и Китая. Об этом в социальной сети Х заявил бизнесмен Ким Дотком.

«Миру нужно благодарить Владимира Путина и Си Цзиньпина за то, что они разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США. У России и Китая мудрые лидеры. Вот почему мы все еще живы», — говорится в его сообщении.

Дотком также подчеркнул, что благодаря действиям России и Китая мир может избежать ядерной войны как минимум «до ноября», до начала президентских выборов в США.

Ранее члены НАТО подписали совместную декларацию по итогам саммита в Вашингтоне, в которой говорится, что Китай стал решающим фактором, способствующим конфликту на Украине, «благодаря так называемому безграничному партнерству и широкомасштабной поддержке оборонно-промышленной базы России».

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      Виктория Кондратьева
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