Дотком: миру нужно благодарить Путина и Си за разумный ответ на провокации США

Люди всего мира должны благодарить российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за разумный ответ на организованные США провокации в адрес России и Китая. Об этом в социальной сети Х заявил бизнесмен Ким Дотком.

«Миру нужно благодарить Владимира Путина и Си Цзиньпина за то, что они разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США. У России и Китая мудрые лидеры. Вот почему мы все еще живы», — говорится в его сообщении.

Дотком также подчеркнул, что благодаря действиям России и Китая мир может избежать ядерной войны как минимум «до ноября», до начала президентских выборов в США.

Ранее члены НАТО подписали совместную декларацию по итогам саммита в Вашингтоне, в которой говорится, что Китай стал решающим фактором, способствующим конфликту на Украине, «благодаря так называемому безграничному партнерству и широкомасштабной поддержке оборонно-промышленной базы России».