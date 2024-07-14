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22:36, 14 июля 2024Мир

На Западе раскрыли заставляющий Зеленского сильно нервничать сценарий

Меркурис: приход к власти в США Трампа заставит Зеленского сильно нервничать
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Приход к власти в США бывшего президента Дональда Трампа заставит сильно нервничать украинского лидера Владимира Зеленского и его правительство. Такой сценарий раскрыл британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, в январе следующего года Киеву, возможно, придется столкнуться с той частью республиканцев, которые не поддерживают продолжение конфликта с Россией. Они выдвинули своим кандидатом Трампа, который с гораздо меньшим энтузиазмом, чем нынешний глава Белого дома Джо Байден, говорит об Украине.

«Все это заставит Зеленского, а также его правительство очень сильно нервничать. Они прекрасно понимают, что перспектива прихода Трампа к власти — это тревожный сценарий», — заявил Меркурис.

Он добавил, что Киев никак не сможет повлиять на исход предвыборной гонки в США и с его стороны было бы крайне опрометчиво вмешиваться в этот процесс.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах потребует от украинского лидера Владимира Зеленского заключить мир с Россией.

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      Марина Совина
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