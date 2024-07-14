Reuters: над родным городом подозреваемого в покушении на Трампа закрыли небо

Воздушное пространство над городом Бетел-Парк в штате Пенсильвания, родным городом подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, закрыли из соображений безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

«Воздушное пространство над Бетел-Парк, Пенсильвания, немедленно закрыли по причинам безопасности», — пишет агентство.

ФБР идентифицировало 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, как субъекта, вовлеченного в то, что было названо покушением в заявлении, сделанном бюро рано утром в воскресенье. Согласно записям об избирателях штата, стрелок был зарегистрирован как республиканец.

О стрельбе на предвыборном митинге Трампа сообщалось 13 июля. Во время своего выступления бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.