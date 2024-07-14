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12:17, 14 июля 2024Россия

Песков заявил о глубокой конфронтации между Россией и США

Песков: Россия и США находятся в состоянии глубокой конфронтации

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США находятся в состоянии глубокой конфронтации, выхода из которого не видно. Об этом пишет «Интерфакс».

«Сейчас мы находимся в стадии глубокой конфронтации, острой конфронтации, пока даже не видно каких-то предпосылок для выхода из этой спирали, из этого пике», — сказал Песков в интервью на телеканале «Россия 1». Однако он добавил, что рано или поздно настанет время выхода из противостояния.

Ранее Песков заявил, что для Европы сейчас не лучшее время, и в разных конфигурациях повторение истории неизбежно, комментируя размещение в Европе американских ракет, а также то, что прошлое противостояние закончилось распадом СССР.

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      Леонид Немов
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