Песков заявил о глубокой конфронтации между Россией и США

Песков: Россия и США находятся в состоянии глубокой конфронтации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США находятся в состоянии глубокой конфронтации, выхода из которого не видно. Об этом пишет «Интерфакс».

«Сейчас мы находимся в стадии глубокой конфронтации, острой конфронтации, пока даже не видно каких-то предпосылок для выхода из этой спирали, из этого пике», — сказал Песков в интервью на телеканале «Россия 1». Однако он добавил, что рано или поздно настанет время выхода из противостояния.

Ранее Песков заявил, что для Европы сейчас не лучшее время, и в разных конфигурациях повторение истории неизбежно, комментируя размещение в Европе американских ракет, а также то, что прошлое противостояние закончилось распадом СССР.