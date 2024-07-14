Раскрыто состояние пострадавших на митинге Трампа

Полиция Пенсильвании: состояние раненых на митинге Трампа остается критическим

Состояние двух человек, получивших огнестрельные ранения на митинге бывшего президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания, остается критическим. Об этом сообщил представитель полиции штата Джордж Бивенс, пишет ТАСС.

По его словам, пострадавшими являются взрослые мужчины. Он добавил, что они тяжело ранены.

В Трампа стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу отвезли в медицинское учреждение.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что пока не может назвать стрельбу в Трампа покушением на него. Глава Белого дома отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано.