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07:46, 14 июля 2024Мир

Раскрыто состояние пострадавших на митинге Трампа

Полиция Пенсильвании: состояние раненых на митинге Трампа остается критическим
СюжетСтрельба в США

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Состояние двух человек, получивших огнестрельные ранения на митинге бывшего президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания, остается критическим. Об этом сообщил представитель полиции штата Джордж Бивенс, пишет ТАСС.

По его словам, пострадавшими являются взрослые мужчины. Он добавил, что они тяжело ранены.

В Трампа стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу отвезли в медицинское учреждение.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что пока не может назвать стрельбу в Трампа покушением на него. Глава Белого дома отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано.

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      Марина Совина
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