Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:43, 14 июля 2024Путешествия

Россиянка побывала в США и пожаловалась на ленивых американцев

Фото: Will Burgess / Reuters

Путешественница Марина Ершова побывала в США и пожаловалась на ленивых американцев, которые не любят ходить пешком. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, у американцев абсолютная зависимость от автомобилей. «Это же кошмар какой-то! Даже собаку выгуливают из окна машины! А мы, бедные русские души, привыкли ножками топать, да еще и с удовольствием», — написала блогерша.

Ранее эта же путешественница рассказывала, что для приезжих в Штаты самой «страшной» темой является медицина. Она отметила, что в стране нельзя вызвать врача на дом из-за простуды.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      «Без них никакой зловредной деятельности ГУР и СБУ не было бы». Захарова раскрыла роль США в покушениях на Путина

      Туристическое судно сгорело у берегов турецкого курорта

      На Западе заявили о бесполезности поставок F-16 для ВСУ

      Народную артистку России похоронили в скиту монастыря

      В США назвали причину провала силовиков при охране Трампа

      Алькарас победил Джоковича и второй раз выиграл Уимблдон

      Россиянка побывала в США и пожаловалась на ленивых американцев

      В Шереметьево отменили ограничения на взлет и посадку самолетов

      Подозреваемая в убийстве сына жительница Перми не признала вину

      Стало известно происхождение винтовки стрелявшего в Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше