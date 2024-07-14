Российский боксер проиграл бой за титул чемпиона IBF

Российский боксер Аванесян проиграл бой за титул чемпиона IBF

Российский боксер Давид Аванесян потерпел поражение от американца Джарона Энниса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 14 июля, в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Россиянин после пятого раунда отказался от продолжения боя. Перед этим он побывал в нокдауне.

На кону стоял титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе. Эннис был временным чемпионом по версии организации, теперь он стал полноправным обладателем пояса.

Аванесян потерпел пятое поражение в карьере, в его активе также 29 побед, а еще один поединок завершился вничью. Эннис одержал 32-ю победу и остается непобежденным боксером. Один бой с его участием признан несостоявшимся.