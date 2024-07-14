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09:12, 14 июля 2024Спорт

Российский боксер проиграл бой за титул чемпиона IBF

Российский боксер Аванесян проиграл бой за титул чемпиона IBF

Фото: @DavidAvaBoxer / X

Российский боксер Давид Аванесян потерпел поражение от американца Джарона Энниса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 14 июля, в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Россиянин после пятого раунда отказался от продолжения боя. Перед этим он побывал в нокдауне.

На кону стоял титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе. Эннис был временным чемпионом по версии организации, теперь он стал полноправным обладателем пояса.

Аванесян потерпел пятое поражение в карьере, в его активе также 29 побед, а еще один поединок завершился вничью. Эннис одержал 32-ю победу и остается непобежденным боксером. Один бой с его участием признан несостоявшимся.

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      Алексей Гусев
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