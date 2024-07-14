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08:30, 14 июля 2024Спорт

Российский легкоатлет назвал способ улучшить результаты в беге

Фото: YuliiaKa / freepik

Российский легкоатлет Андрей Менякин назвал способ улучшить результаты в беге. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен посоветовал пять упражнений, которые помогут проработать мышцы ног. Для укрепления квадрицепсов и развития выносливости подойдут приседания. Для повышения эластичности связок Менякин рекомендовал выпады, при выполнении которых также активизируются квадрицепсы и ягодичные мышцы.

Для укрепления икроножных мышц лучше всего, по мнению эксперта, подойдут подъемы на носки. Чтобы укрепить позвоночник, ягодичные и бицепсы бедер, Менякин посоветовал делать гиперэкстензию. Заключительное упражнение — прыжки на скакалке — поможет укрепить икроножные мышцы, улучшить координацию и развить сердечно-сосудистую систему.

Ранее фитнес-тренер Никита Скрипник дал советы тем, кто хочет начать бегать. В первую очередь он рекомендовал новичкам обратиться к специалистам, которые помогут адаптироваться к нагрузкам и поставят правильную технику бега.

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      Дарья Коршунова
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