Создана система переработки мочи для астронавтов

Frontiers in Space Technology: создана система переработки мочи для скафандра

Ученые Корнеллского университета создали прототип новой системы сбора и фильтрации мочи для скафандров, который может решить проблему гигиены и экономии воды для астронавтов. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Space Technology.

Новая система переработки включает вакуумный внешний катетер и комбинированный блок прямого и обратного осмоса, который обеспечивает непрерывную подачу питьевой воды. Это позволит астронавтам перерабатывать воду, теряемую через потоотделение и мочеиспускание, и использовать ее снова.

Система была разработана для предстоящих миссий Artemis II и III, запланированных НАСА на 2025 и 2026 годы, а также предстоящих пилотируемых миссий на Марс. Прототип включает нижнее белье из нескольких слоев гибкой ткани, соединенное с чашей для сбора мочи из формованного силикона, которая обхватывает гениталии и отводит мочу к вакуумному насосу.

Моча проходит через систему фильтрации с эффективностью 87 процентов, где вода отделяется от мочевины и соли и обогащается электролитами, после чего поступает в питьевую сумку. Система может переработать 500 миллилитров мочи за пять минут и питается от аккумулятора 20,5 вольта емкостью 40 ампер-часов. Небольшие размеры — 38 на 23 на 23 сантиметра — и вес около восьми килограммов позволяют носить ее на спине скафандра.

Исследователи планируют провести испытания системы в имитируемых условиях микрогравитации, чтобы убедиться в ее функциональности и безопасности. Эти тесты необходимы для подготовки к использованию системы в реальных космических миссиях.