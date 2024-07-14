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16:21, 14 июля 2024Моя страна

Семья казарок из Челябинского зоопарка усыновила гусенка

Кадр: Челябинский зоопарк во ВКонтакте

В Челябинском зоопарке пара канадских казарок Маша и Гриша «усыновила» гусенка. Об этом сообщает «Хорошие новости».

Выяснилось, что яйца, которые высаживала казарка, оказались пустыми. По этой причине зоологи подложили паре вместо яиц гусенка, который вылупился в инкубаторе.

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«Казарки приняли птенца как родного, окружили своей заботой и обеспечили защитой. В первое время не пускали гусенка к бассейну, а уже через две недели дружно плескались в воде и учили приемыша азам плавания», — рассказали сотрудники зоопарка.

Сейчас семья казарок и гусенка живет в вольере страусов. В зоопарке объяснили, что канадские казарки сами выбрали этот вольер. Их, как и страусов, устраивает такое соседство, поэтому посетители могут быть спокойны за всех птиц.

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      Карина Черных
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