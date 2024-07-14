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05:35, 14 июля 2024Мир

Сотрудникам штаба Трампа запретили комментировать покушение

NBC: сотрудникам предвыборного штаба Трампа запретили комментировать покушение

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Сотрудникам предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа запретили комментировать покушение на политика. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на переписку политического директора предвыборной кампании Трампа и Национального комитета Республиканской партии Джеймса Блэра.

«Воздержитесь от комментариев, спекуляций, постов в социальных сетях и так далее. Полная и полная изоляция», — говорится в сообщении, которое цитирует канал.

Подчеркивается, что комментарии запрещено давать в любой форме, в том числе неофициально. За нарушение требования сотрудникам будет грозить увольнение.

Ранее Секретная служба сообщила, что стрельба велась с возвышенности за пределами той территории, где проходил предвыборный митинг Трампа. Сам политик получил ранение в ухо, один участник лишился жизни, еще два получили тяжелые ранения.

О личности стрелка пока ничего неизвестно, но, предполагается, что у него не было связей с иностранными государствами.

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      Евгений Силаев
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