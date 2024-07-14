Стал известен размер призовых сборной Испании в случае победы на Евро-2024

Sport.es: сборная Испании получит 28,25 миллиона евро, если победит на Евро-2024

Сборная Испании, если станет победителем чемпионата Европы по футболу 2024 года, получит 28,25 миллиона евро. Размер призовых стал известен Sport.es.

Эта сумма складывается из призовых за выход в финальную часть турнира, каждую победу на групповом этапе, а также выход в каждую следующую стадию плей-офф и победу в финале.

По информации источника, 40 процентов от призовых достанется футболистам. Остальное распределят между членами тренерского штаба, другими работающими в сборной специалистами и сотрудниками Королевской испанской футбольной федерации.

Испания сыграет в финале Евро с Англией. Игра пройдет в воскресенье, 14 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.