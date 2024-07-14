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12:56, 14 июля 2024Ценности

Сторонники Трампа выпустили мерч с его фото после покушения

Politico: сторонники Трампа выпустили футболки с его фото после покушения
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Jeff Swensen / Getty Images

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа выпустили мерч с его фото после покушения на митинге в Пенсильвании. На соответствующие посты на платформе X обратило внимание издание Politico.

Один из пользователей сети предложил покупателям футболки с надписями «Борьба! Борьба! Борьба!». При этом он пообещал, что вырученные с продажи деньги будут переданы в предвыборную кампанию Трампа. В то же время юзер опубликовал снимки футболок с другими лозунгами: «Стрельба делает меня сильнее» и «Я никогда не остановлюсь».

Кроме того, журналисты портала нашли посты, в которых предлагалось приобрести черные худи с изображением Трампа, который поднял кулак после ранения в ухо. «Футболка Трампа с поднятым кулаком! А также кружки, наклейки, значки и многое другое!» — написал продавец.

О стрельбе на митинге стало известно 13 июля. Нападение произошло, когда Трамп говорил о своем сопернике Джо Байдене. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы. Затем политика экстренно эвакуировали.

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      Мария Винар
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