Сын Трампа высказался после покушения на отца

Дональд Трамп-младший: отец никогда не перестанет бороться

Кандидат в президенты США Дональд Трамп продолжит политическую борьбу после покушения. Так после стрельбы на предвыборном митинге в своей соцсети Х высказался сын бывшего главы государства.

«Он никогда не перестанет бороться за спасение Америки», — сообщил Трамп-младший, прикрепив к посту фото раненого отца.

О покушении на бывшего президента стало известно вечером 13 июля. Стрельба началась на митинге, когда Трамп завел речь о своем политическом оппоненте, кандидате от партии демократов Джо Байдене. Бизнесмен прервал выступление и схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы, затем экстренно эвакуировали.

Участники митинга бывшего президента США Дональда Трампа пожаловались на безразличие службы безопасности. Агенты службы безопасности бросились на сцену к раненому политику после четырех хлопков, а на истекающего кровью одного из зрителей не обращали внимания, отметила одна из свителей покушения.

После покушения на Дональда Трампа американский предприниматель и миллиардер Илон Маск потребовал отправить в отставку главу Секретной службы США. По его словам, на него самого за последние восемь месяцев покушались дважды. Он уточнил, что подозреваемые были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе.