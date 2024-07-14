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21:55, 14 июля 2024Спорт

Трусова назвала дату свадьбы

Свадьба фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова состоится 17 августа

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Александра Трусова назвала дату свадьбы. Ее слова приводит РИА Новости.

Церемония бракосочетания спортсменки и фигуриста Макара Игнатова состоится 17 августа. Они объявили о своем решении на VK Fest.

17 июня Игнатов рассказал о помолвке с Трусовой. Спортсмен выложил две фотографии: на одной пара обнимается, а на второй на безымянный палец правой руки Трусовой надето кольцо.

20-летняя Трусова является серебряной призеркой Игр-2020. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.

23-летний Игнатов является вице-чемпионом России. Он стал первым отечественным фигуристом, исполнившим четыре четверных прыжка в одной программе.

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      Анастасия Борисова
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