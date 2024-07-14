Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:19, 14 июля 2024Мир

Стали известны подробности о погибшем при покушении на Трампа

CNN: погибший при покушении на Трампа бывший пожарный защитил свою семью
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Погибший на предвыборном митинге кандидата в президенты Дональда Трампа Кори Комператоре пытался защитить свою семью. Об этом сообщил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, передает CNN.

По его словам, 50-летний бывший пожарный пытался защитить своих близких. Кори умер героем. Кори бросился на помощь своей семье, чтобы защитить их прошлой ночью на этом митинге», — расскрыл подробности Шапиро.

Он добавил, что общался с женой и дочерьми Комператоре после случившегося.

Ранее стало известно, что во время стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании погиб человек, еще два получили тяжелые ранения.

Покушение на бывшего президента США произошло вечером 13 июля в Батлере.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Без них никакой зловредной деятельности ГУР и СБУ не было бы». Захарова раскрыла роль США в покушениях на Путина

      Стали известны подробности о погибшем при покушении на Трампа

      Три человека получили ранения при обстреле Новой Таволжанки

      Трусова назвала дату свадьбы

      Байден поручил Секретной службе США обеспечить полную защиту Трампа

      В ООН спрогнозировали сокращение населения Украины более чем в два раза через 75 лет

      В НАТО оценили возможность ударов по российским самолетам над Украиной

      В российском регионе за сутки сбили 15 украинских беспилотников

      Байден пообещал быстро расследовать покушение на Трампа

      Бывший американский разведчик описал сценарий ракетной войны между Россией и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше