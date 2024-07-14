Стали известны подробности о погибшем при покушении на Трампа

CNN: погибший при покушении на Трампа бывший пожарный защитил свою семью

Погибший на предвыборном митинге кандидата в президенты Дональда Трампа Кори Комператоре пытался защитить свою семью. Об этом сообщил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, передает CNN.

По его словам, 50-летний бывший пожарный пытался защитить своих близких. Кори умер героем. Кори бросился на помощь своей семье, чтобы защитить их прошлой ночью на этом митинге», — расскрыл подробности Шапиро.

Он добавил, что общался с женой и дочерьми Комператоре после случившегося.

Ранее стало известно, что во время стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании погиб человек, еще два получили тяжелые ранения.

Покушение на бывшего президента США произошло вечером 13 июля в Батлере.