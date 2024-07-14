В российском городе прохожий спас девушку от насильника

Mash: в Екатеринбурге прохожий спас девушку от насильника

В Екатеринбурге прохожий спас девушку от незнакомца, попытавшегося ее изнасиловать. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

На 24-летнюю Екатерину, которая шла домой через парк на улице Академика Вонсовского, напал мужчина с бородой. Он ударил молодую россиянку по голове, схватил за волосы и потащил в лес.

Злоумышленника спугнул молодой человек, проходивший мимо и обративший внимание на крики девушки. У потерпевшей диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. В настоящее время нападавшего разыскивают.

Ранее в Уфе 16-летняя школьница, упавшая в состоянии алкогольного опьянения, выдумала историю о похищении с изнасилованием. После разговора со следователями и поиска предполагаемых злоумышленников девушка призналась, что бандитов в действительности не было.