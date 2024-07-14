Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:27, 14 июля 2024Мир

В Европе сообщили о шутках НАТО над атакой России через Арктику

Экс-главком НАТО Ставридис заявил, что в альянсе шутили над угрозой РФ в Арктике

Фото: Johanna Geron / Reuters

В странах НАТО десять лет назад не воспринимали всерьез предупреждения об активности России в Арктике. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg.

По его словам, одними из тех, кто относился к этому скептически, были «высокопоставленные канадцы». Он отметил, что напомнили о принципе «Крайний север, низкая напряженность», который подразумевает сотрудничество всех восьми арктических держав: Канады, Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также России и США.

«Кто-то пошутил, что если бы русские напали на Канаду через Арктику, "мы бы в итоге начали поисково-спасательные работы"», — сообщил Ставридис. Он добавил, что возможности России в Арктике больше не являются шуткой.

Ранее Ставридис заявил, что российский ледокольный флот превосходит любые аналогичные суда стран НАТО. Он указал, что Россия расширяет и обновляет свой и без того внушительный ледокольный флот, отметив, в частности, вышедший на первые испытания головной патрульный корабль «Иван Папанин».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп прокомментировал покушение на него. Как в мире отреагировали на происшествие?

      НАТО сообщили тревожные новости о возможной войне с Россией

      Сборная Уругвая стала бронзовым призером Кубка Америки

      Беспилотник сбили в российском регионе

      Белоруссия заявила об отводе войск от границы с Украиной

      Появились подробности покушения на Трампа

      Опубликовано первое видео с Трампом после покушения

      Раскрыто состояние пострадавших на митинге Трампа

      В ФБР удивились числу выстрелов на митинге Трампа

      ФБР заявило об отсутствии информации о подготовке покушения на Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше