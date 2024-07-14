Песков о вступлении Украины в НАТО: альянс игнорирует озабоченность России

В Кремле оценили заявления о вступлении Украины в НАТО. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео появилось в Telegram-канале последнего.

По словам Пескова, данное заявление свидетельствует о том, что альянс проигнорирует обеспокоенность России. По этой причине предпосылки для переговоров по Украине отсутствуют.

«Альянс четко сказал, что Украина будет в НАТО... То есть они заявляют, что "мы никогда не будем учитывать главную озабоченность России, которая была краеугольным камнем при начале СВО". О чем это говорит? О том, что никаких предпосылок для переговоров пока нет», — отметил он.

Ранее в июле испанская газета El País сообщала, что новые мирные переговоры Москвы и Киева состоятся до конца года. Такую точку зрения журналисты высказали, ознакомившись с отчетами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогам его визитов в Россию и Китай. По словам венгерского премьера, с соответствующим предположением выступили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.