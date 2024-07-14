В Секретной службе США опровергли заявление об отказе усилить охрану Трампа

Секретная служба США: заявление об отказе усиливать охрану Трампа ложно

Заявление о том, что Секретная служба США отказалась усиливать охрану экс-президента страны Дональда Трампа, не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель по коммуникациям секретной службы Энтони Джульелми в соцсети X.

«Существует ложное утверждение, что член команды бывшего президента запросил дополнительные ресурсы для обеспечения безопасности и что он получил отказ. Это абсолютно неверно», — написал Джульелми. Он добавил, что ведомство предоставило дополнительные защитные ресурсы, технологии и возможности в рамках предвыборной кампании Трампа.

Таким образом, он опроверг заявление члена Палаты представителей США Майка Уолтца о том, что власти США отклонили запросы усилить охрану перед покушением на бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания). На кадрах трансляции было видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.