В Шереметьево отменили ограничения на взлет и посадку самолетов

В аэропорту Шереметьево отменили ограничения на взлет и посадку самолетов

В Шереметьево отменили ограничения на взлет и посадку самолетов вечером 14 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Отмечается, что в настоящее время аэропорт продолжает обслуживание пассажиров в штатном режиме. Указывается, что взлет и посадка судов происходят по расписанию и без ограничений.

«На данный момент ограничения по погоде не вступили в действие и были отменены по причине изменений метеосводки», — говорится в публикации.

Ранее 14 июля сообщалось, что в Шереметьево введут временные ограничения на взлет и посадку самолетов из-за прогнозируемой вечером непогоды.