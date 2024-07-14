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18:32, 14 июля 2024Путешествия

В Шереметьево отменили ограничения на взлет и посадку самолетов

В аэропорту Шереметьево отменили ограничения на взлет и посадку самолетов

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

В Шереметьево отменили ограничения на взлет и посадку самолетов вечером 14 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Отмечается, что в настоящее время аэропорт продолжает обслуживание пассажиров в штатном режиме. Указывается, что взлет и посадка судов происходят по расписанию и без ограничений.

«На данный момент ограничения по погоде не вступили в действие и были отменены по причине изменений метеосводки», — говорится в публикации.

Ранее 14 июля сообщалось, что в Шереметьево введут временные ограничения на взлет и посадку самолетов из-за прогнозируемой вечером непогоды.

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      Алина Гостева
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