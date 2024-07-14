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13:17, 14 июля 2024Мир

В США оценили возможности ПВО России в случае потенциального конфликта с НАТО

В США назвали российские ПВО главной угрозой господству НАТО в воздухе
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В США портал Business Insider (BI) оценил возможности России в потенциальном конфликте с НАТО, назвав ПВО РФ главной угрозой превосходству альянса. Об этом в воскресенье, 14 июля говорится в материале издания.

BI со ссылкой на ряд военных экспертов утверждает, что в случае конфликта с Североатлантическим альянсом Россия разместит массированную систему противовоздушной обороны (ПВО), которую будет крайне сложно ликвидировать. Таким образом российские средства ПВО смогут бросить вызов историческому господству НАТО в воздухе, которое было у альянса с окончания Второй мировой войны.

Эксперты полагают, что даже истребители пятого поколения не смогут изменить ситуацию.

13 июля немецкие издания Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО.

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      Владимир Седов
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