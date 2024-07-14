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16:12, 14 июля 2024Мир

Власти США отклонили запросы усилить охрану перед покушением на Трампа

Конгрессмен Майк Уолтц: власти отказались усилить охрану Трампа перед покушением

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Член Палаты представителей США Майк Уолтц заявил, что власти США отклонили запросы усилить охрану перед покушением на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Соответствующая публикация появилась на его странице в X (бывший Twitter).

«У меня есть очень надежные источники, сообщающие мне, что неоднократно поступали запросы об усилении охраны кандидата в президенты Трампа секретной службой», — заявил конгрессмен.

При этом Уолтц уточнил, что в данных просьбах отказывал министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Ранее в июле в покушении на экс-президента США Дональда Трампа нашли пять странностей.

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      Карина Черных
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