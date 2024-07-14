Власти США отклонили запросы усилить охрану перед покушением на Трампа

Конгрессмен Майк Уолтц: власти отказались усилить охрану Трампа перед покушением

Член Палаты представителей США Майк Уолтц заявил, что власти США отклонили запросы усилить охрану перед покушением на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Соответствующая публикация появилась на его странице в X (бывший Twitter).

«У меня есть очень надежные источники, сообщающие мне, что неоднократно поступали запросы об усилении охраны кандидата в президенты Трампа секретной службой», — заявил конгрессмен.

При этом Уолтц уточнил, что в данных просьбах отказывал министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Ранее в июле в покушении на экс-президента США Дональда Трампа нашли пять странностей.