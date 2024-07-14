Влияние покушения на Трампа на президентскую гонку оценили

Эксперт РСМД Наумов: покушение на Трампа усилило его образ «мученика и жертвы»

Американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов оценил влияние покушения на бывшего лидера США Дональда Трампа на президентскую гонку. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По его мнению, покушение многократно усилило образ политика как мученика и жертвы, который сложился в результате судебных дел против него. Наумов отметил, что на республиканских футболках уже можно было увидеть параллели между Трампом и Христом («пострадал за правду»).

«Теперь этот нарратив распространится еще шире и затронет независимых избирателей. Перед нами огромная доля вероятности будущего президента США», — пояснил эксперт.

Ранее научный руководитель Института США и Канады Российской академии наук (РАН), член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Рогов оценил шансы Трампа на победу в президентской гонке после покушения. По его словам, в ближайшее время состоится съезд Республиканской партии, где формально бывший американский лидер будет выдвинут в президенты.

