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13:17, 14 июля 2024Россия

Российский академик оценил шансы Трампа на победу на выборах после покушения

Академик Рогов: шансы Трампа на победу на выборах после покушения вырастут

Фото: Hoch Zwei / Globallookpress.com

Научный руководитель Института США и Канады Российской академии наук (РАН), член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Рогов оценил шансы кандидата в президенты США Дональда Трампа на победу на выборах после покушения. Его комментарий публикует ТАСС.

Согласно последним опросам, американский лидер Джо Байден периодически догоняет Трампа в рейтинге, отметил академик. Однако, по словам ученого, в результате данного инцидента рейтинг Трампа вырастет.

«Скоро состоится съезд Республиканской партии, где формально Трамп будет выдвинут в президенты. Так что все это еще больше усилит перспективы его победы на президентских выборах», — добавил Рогов.

Ранее в июле отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис назвал покушение на бывшего американского президента началом крайне опасного периода в стране и мире.

Бывший президент США Дональд Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания). На кадрах трансляции было видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

Стрелок открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. Его ликвидировал снайпер Секретной службы, рядом с ним нашли винтовку AR-15.

Представители республиканской и демократической партии, а также ряд мировых политиков осудили стрельбу в Пенсильвании.

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      Карина Черных
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