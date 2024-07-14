Возможность связи подозреваемого в покушении на Трампа с террористами оценили

NYT: признаков связи подозреваемого в покушении на Трампа с террористами нет

Высокопоставленный американский чиновник рассказал об отсутствии каких-либо признаков того, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа был связан с той или иной террористической организацией, сообщает газета The New York Times (NYT).

«Первоначальных признаков того, что 20-летний подозреваемый стрелок имел какие-либо связи с местным или зарубежными террористическими организациями или действовал от имени иностранного государства, не было», — заявил он.

По его словам, следователи продолжают изучать прошлое стрелка с целью поиска каких-либо улик.

О покушении на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа стало известно вечером 13 июля. В тот момент он выступал на митинге в Пенсильвании. Стрелок был ликвидирован на месте, в 140 метрах от трибуны, где выступал политик.

Нынешний глава государства Джо Байден пообещал, что расследование покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа будет быстрым, но при этом тщательным.