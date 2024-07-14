Журналистка назвала призыв Трампа после покушения странным

Журналистка Гэнджел назвала призыв Трампа к борьбе после покушения странным

Журналистка американского телеканала CNN Джейми Гэнджел после покушения на бывшего лидера США Дональда Трампа назвала его призыв странным. На ее замечание обратил внимание Fox News.

Известно, что после выстрелов агенты службы безопасности попытались увести политика со сцены, но тот, в свою очередь, поднял кулак и выкрикнул одно и то же слово несколько раз. После этого сторонники Трампа поддержали его.

По мнению журналистки, экс-президенту не стоило призывать людей к борьбе на фоне нестабильной политической ситуации. «Я хочу сказать, что, когда я смотрела запись, мне показалось странным одно обстоятельство из-за всей этой бурной риторики: после выстрелов бывший президент Трамп встал и сказал: "Боритесь, боритесь, боритесь"» — отметила она.

О стрельбе на митинге стало известно 13 июля. Нападение произошло, когда Трамп говорил о своем сопернике Джо Байдене. Стрелка ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.