87-летняя женщина рассказала о сексе с молодыми мужчинами

Пожилая жительница США рассказала, как заводит романы с молодыми мужчинами и что думает о старении. Об этом пишет The U.S. Sun.

87-летняя Хэтти Ретроэйдж из Нью-Йорка начала заводить мимолетные романы в 55 лет сразу после того, как развелась с мужем, а ее дети поступили в университет. Она до сих пор не бросила этого занятия и активно пользуется мобильными приложениями для знакомств. Женщина одевается в яркие наряды, всегда следить за макияжем и называет себя «очаровательной пожилой красавицей».

Ретроэйдж пошутила, что ей приходится встречаться с молодыми, так как ее ровесников «больше не осталось». Женщина уверяет, что множество молодых мужчин в сети ищут секса с возрастными партнершами, и у нее нет отбоя от юных почитателей.

Более того, она много раз натыкалась на страницы мужчин, которые писали в анкетах, что им за 50, а на самом деле были чуть старше 20. Однажды у нее был секс с совсем юным любовником. «Я не знала, что ему 19. Наверное, не легла с ним в постель, если бы знала», — призналась Ретроэйдж.

Дочь американки Рама рассказала, что спокойно относится к ее сексуальным похождениям. Однако однажды она узнала, что мать переспала с кем-то в общежитии университета. «Я думаю, это было уже слишком», — сказала женщина.

Сама Ретроэйдж считает свой образ жизни «новым способом старения» и призывает молодых вести себя так же в ее возрасте. «Если это и есть старость, то меня она полностью устраивает», — заявила 87-летняя американка.

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