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16:25, 15 июля 2024Экономика

Архитекторы возмутились постройками 90-х в Москве

Эксперт Зародов перечислил спорные постройки в Москве

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Места девелоперских экспериментов 1990-х и 2000-х годов являются самыми сомнительными для восприятия горожан в столице, заявил в разговоре с РИА Новости партнер архитектурного бюро Syntaxis Алексей Зародов.

Один из наиболее показательных примеров — место рядом с метро «Павелецкая» и вокруг Дома музыки. считает архитектор. «Вычурная имитация замков из парков развлечений и в целом полная оторванность от контекста города», — прокомментировал Зародов.

Специалисты также обратили внимание на «Москва-Сити». По словам сооснователя бюро Megabudka Кирилла Губернаторова, издалека этот объект представляется привлекательным, но вблизи оказывается «совершенно неудобным и мрачным для туриста».

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал построенный в 1998—1999 годах торговый центр (ТЦ) «Наутилус» на Лубянке самым ужасным зданием Москвы. По его словам, ТЦ спасает только то, что за время его существование горожане перестали его замечать, поскольку у них «замылился глаз».

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      Мария Черкасова
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